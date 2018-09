GTT : Bureau Veritas donne son approbation de principe à la technologie NO96 Flex

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT a récemment obtenu l'approbation de principe (AiP) de la part de la société de classification Bureau Veritas pour le développement d'un nouveau système de confinement de cargaison de la famille NO96. Appelé NO96 Flex, ce nouveau système bénéficie à la fois des attributs de la technologie éprouvée NO96 et des avantages procurés par l'utilisation de panneaux en mousse.NO96 Flex conserve les principaux concepts de la technologie NO96 qui sont des facteurs clés de son succès : les panneaux d'isolation sont fixés à la coque par des ancrages mécaniques et le principe de double membrane métallique est maintenu.Les principaux changements concernent la membrane primaire désormais conçue en acier inoxydable corrugué et non plus en Invar®. Par ailleurs, l'intégration de panneaux en mousse isolants dans des systèmes NO96, initiée avec la technologie NO96 L-03 se voit ici augmentée pour bénéficier de l'amélioration continue de la performance thermique des mousses polyuréthanes.L'utilisation de mousse polyuréthane pour l'isolation primaire et secondaire du système NO96 Flex permet ainsi de réduire le taux d'évaporation à un niveau de 0,07%V par jour.Depuis le début de ce développement en 2017, GTT partage les progrès réalisés avec les principaux chantiers appliquant les technologies NO96. La réalisation de la première maquette devrait commencer au premier trimestre 2020.Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT a déclaré : " Avec le développement de la technologie NO96 Flex, GTT poursuit sa politique d'amélioration continue de ses technologies éprouvées. "Mathieu de Tugny, COO, Bureau Veritas, Marine & Offshore a commenté : " Bureau Veritas est ravi de pouvoir accompagner GTT dans son ambition d'apporter des solutions innovantes dans le domaine des systèmes de confinement du GNL pour la chaîne d'approvisionnement en gaz. "