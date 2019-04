GTT : Chiffre d'affaires de 58,9 millions d'euros au premier trimestre 2019

Chiffre d’affaires de 58,9 millions d’euros au premier trimestre 2019



Prises de commandes du 1 er trimestre 2019 : 14 méthaniers et 1 navire avitailleur de GNL

Nouvelle commande pour l’équipement d’un porte-conteneur converti au GNL (avril 2019)

Confirmation des objectifs 2019

Paris, le 16 avril 2019 - GTT (Gaztransport & Technigaz), société d’ingénierie spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié, annonce son chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’exercice 2019.

Chiffres-clés consolidés pour le premier trimestre 2019

(en milliers d'euros) T1 2018 T1 2019 Var. Chiffre d'affaires 64 169 58 909 -8,2% Dont nouvelles constructions 61 530 55 354 -10,0% dont méthaniers 54 567 46 215 -15,3% dont FSRU1 6 244 5 234 -16,2% dont FLNG2 496 1 257 +153,3% dont réservoirs terrestres - 858 ns dont barges 223 172 -22,9% dont GNL carburant - 1 618 ns Dont services 2 639 3 555 +34,7%

Philippe Berterottière, Président-Directeur Général de GTT, a commenté : « Le premier trimestre 2019 a été marqué par la poursuite du rythme de commandes, en lien avec la bonne tenue du marché du GNL. Nous enregistrons déjà 14 commandes de méthaniers. Concernant le GNL carburant, nous rencontrons un intérêt croissant de la part des armateurs, qui s’est traduit au 1er trimestre par une commande de navire avitailleur et, plus récemment, une commande pour la conversion d’un porte-conteneur au GNL. Sur le plan financier, le chiffre d’affaires ne bénéficie pas encore pleinement de l’afflux de commandes de 2018 et s’inscrit en baisse au 1er trimestre 2019 par rapport à celui de la même période l’an passé, lequel reposait sur des commandes plus anciennes. Compte tenu du niveau élevé de notre carnet de commandes et des plannings de construction des navires, nous confirmons nos objectifs pour l’ensemble de l’exercice. »





Performance des segments d’activité

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2019 s’élève à 58,9 M€, en baisse de 8,2 % par rapport au premier trimestre 2018.

Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 55,4 M€, en diminution de 10,0 %. Les redevances des méthaniers baissent de 15,3 % à 46,2 M€, et celles des FSRU de 16,2 % à 5,2 M€. Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2019 ne bénéficie pas pleinement de l’afflux de commandes de 2018 (14 méthaniers en cours de construction sur 48 commandés), alors que celui du premier trimestre 2018 reposait essentiellement sur des commandes antérieures à 2016. Les autres redevances sont en progression. Elles proviennent notamment des FLNG pour 1,3 M€ (+153,3%) et du GNL carburant pour 1,6 M€.

Le chiffre d’affaires lié aux services s’établit à 3,6 M€, en forte progression (+34,7%) par rapport au premier trimestre 2018, en raison notamment de la hausse des prestations de maintenance et, dans une moindre mesure, de la contribution d’Ascenz.

Faits marquants

- Progression des commandes de méthaniers

Avec 14 commandes de méthaniers enregistrées au cours du premier trimestre 2019, l’activité commerciale principale de GTT se situe à un niveau historiquement élevé. Les méthaniers seront tous équipés des technologies récentes de GTT (Mark III Flex+, Mark III Flex et NO96 GW). Leur livraison interviendra entre fin 2020 et fin 2021.

- GNL carburant : nouveaux succès commerciaux

GTT a reçu en mars 2019 une commande du chantier Sembcorp Marine, portant sur la conception des cuves d’un navire avitailleur de GNL pour le compte de l’armateur Indah Singa Maritime Pte Ltd, filiale de Mitsui OSK Lines (MOL). GTT réalisera le design des cuves de ce navire, qui intégrera la solution de confinement à membranes Mark III Flex développée par GTT. Le navire offrira une capacité de 12 000 m 3 . La livraison est prévue au cours du premier semestre 2021.

. La livraison est prévue au cours du premier semestre 2021. GTT a reçu en avril 2019 une commande du chantier naval chinois Hudong-Zhonghua, pour la conception d’un réservoir GNL dans le cadre de la conversion d’un navire porte-conteneur de très grande capacité pour le compte de l’armateur allemand Hapag Lloyd. Le réservoir GNL de 6 500 m3 offrira une utilisation optimale de l’espace pour le stockage du carburant.

Evolution du carnet de commandes

Depuis le 1er janvier 2019, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, qui comptait alors 97 unités, a évolué de la façon suivante :

9 livraisons de méthaniers

1 livraison de FSRU

14 commandes de méthaniers





Au 31 mars 2019, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 101 unités, dont :

88 méthaniers

8 FSRU

2 FLNG

3 réservoirs terrestres

En ce qui concerne le GNL carburant, le nombre de navires en commande au 31 mars 2019 s’élève à 12 unités, auxquelles vient s’ajouter la commande du porte-conteneur Hapag-Lloyd reçue en avril.

Perspectives 2019

En l’absence de reports ou annulations significatifs de commandes, la Société confirme ses objectifs pour l’exercice 2019, soit :

un chiffre d’affaires consolidé 2019 dans une fourchette de 255 à 270 millions d’euros,

un EBITDA 3 consolidé 2019 dans une fourchette de 150 à 160 millions d’euros,

consolidé 2019 dans une fourchette de 150 à 160 millions d’euros, un montant de dividende, au titre des exercices 2019 et 20204, correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé5.

***

Point sur l’activité du 1er trimestre 2019

A propos de GTT

GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société d’ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Depuis plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec l’ensemble des acteurs de l’industrie du gaz liquéfié (chantiers navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification). La société conçoit et commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l’utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu’une large gamme de services.

GTT est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

Avertissement important

Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risques » du document de référence de GTT déposé auprès de l’AMF le 25 avril 2018 et du rapport financier semestriel mis à disposition le 26 juillet 2018. L’attention des investisseurs et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur GTT.







1 Floating Storage Regasification Unit : unité flottante de stockage et de regazéification du GNL

2 Floating Liquefied Natural Gas vessel : unité de liquéfaction de GNL

3 L’EBITDA correspond à l’EBIT auquel s’ajoutent les dotations aux amortissements sur immobilisations et les dépréciations d’actifs de tests de valeur liées aux dites immobilisations, en normes IFRS.

4 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale

5 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale et du résultat net distribuable dans les comptes sociaux de GTT SA.





