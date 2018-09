GTT Gaztransport et Technigaz : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT a annoncé avoir signé un contrat de licence et d'assistance technique avec Keppel Offshore & Marine, permettant à Keppel O&M de commercialiser des solutions de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) utilisant les systèmes de confinement à membranes de GTT.Les chantiers Keppel O&M seront licenciés en tant qu'installateurs de membranes et pourront proposer les systèmes GNL de GTT pour l'équipement et la maintenance de méthaniers, de navires de soutage, de navires propulsés au GNL, ainsi que d'unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU), avec un focus particulier pour les bateaux offrant une capacité de 30 000 à 80 000 m3.