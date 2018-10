GTT Gaztransport et Technigaz : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT, spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié, a réalisé son point d’activité au titre des neufs premiers mois de l’année 2018. Ainsi, le groupe a publié un chiffre d’affaires de 184 millions d’euros, en progression de 7,1 % par rapport à la même période de 2017. Au 30 septembre 2018, le carnet de commandes s'établit à 92 unités, dont 76 méthaniers, 11 FSRU, 2 FLNG et 3 réservoirs terrestres.Compte tenu de ces éléments, GTT a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2018, à savoir un chiffre d'affaires consolidé situé dans une fourchette de 235 à 250 millions d'euros et un objectif d'Ebitda consolidé dans une fourchette de 145 à 155 millions d'euros.