GTT Gaztransport et Technigaz : A suivre aujourd'hui

La technologie de membrane de GTT a été choisie pour la conception de six éthaniers de grande capacité (VLEC1), construits par les chantiers navals coréens Hyundai Heavy Industries (HHI) et Samsung Heavy Industries (SHI) pour le compte de la société chinoise Zhejiang Satellite Petrochemical. La livraison des navires est prévue à partir du quatrième trimestre 2020.Le système de confinement à membrane Mark III de GTT a été choisi pour la conception des cuves. Le design a été optimisé pour augmenter significativement la capacité d'emport dans la limite des dimensions standard des VLGC2, offrant ainsi une capacité de cargaison de plus de 98 000 m3 tout en limitant le tirant d'eau. Ces VLEC, de seconde génération, seront les plus grands jamais construits au niveau mondial.Conçues pour un usage multi-gaz, c'est-à-dire pour transporter de l'éthane ainsi que plusieurs autres types de gaz, comme le propylène, le GPL et l'éthylène, ces six unités seront également "LNG ready" offrant ainsi la possibilité de contenir du GNL à l'avenir, sans avoir à convertir les cuves du navire. Le faible taux d'évaporation et la consommation d'énergie optimisée, couplés à l'augmentation de la vitesse du navire et de sa capacité d'emport, sont les atouts qui permettent d'améliorer significativement les performances économiques (prix du gaz livré par tonne pour le client final).Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT a déclaré : "Nous sommes très heureux de recevoir ces nouvelles commandes de HHI & SHI. "Il a ajouté : "Trois ans après la livraison des premiers VLEC au monde, nous sommes ravis d'être une nouvelle fois la solution de choix pour ces navires de seconde génération qui offrent une très grande performance et flexibilité aux armateurs et affréteurs."