GTT Gaztransport et Technigaz : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance - Vendredi 14 décembre 2018 La plus forte hausse

GTT (+3,55% à 70 euros)Le groupe spécialisé dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié est soutenu par Kepler Cheuvreux, qui a relevé sa recommandation d'Alléger à Conserver. L'objectif de cours passe de 46 euros à 58 euros. Le bureau d'études a rehaussé ses prévisions pour 2019 et 2020, augmentant en moyenne de 15% sa prévision de revenus et de 18% son estimation d'Ebitda. Il a pris en compte une dynamique commerciale meilleure que prévu, 5 contrats ayant été annoncés depuis le début du mois.