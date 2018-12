GTT Gaztransport et Technigaz : GGT sur ses plus hauts historiques, un broker en soutien

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT (+4,73% à 70,80 euros) est l’une des rares valeurs de l’indice SBF 120 à échapper à la baisse, repêchée par Kepler Cheuvreux, qui a relevé sa recommandation d’Alléger à Conserver. L’objectif de cours passe de 46 euros à 58 euros. Le bureau d’études a rehaussé ses prévisions pour 2019 et 2020, augmentant en moyenne de 15% sa prévision de revenus et de 18% son estimation d’Ebitda. Il a pris en compte une dynamique commerciale meilleure que prévu, 5 contrats ayant été annoncés depuis le début du mois.En début de semaine, GTT a a annoncé avoir reçu une commande d'un chantier coréen portant sur la conception des cuves GNL de deux nouveaux méthaniers, d'une capacité de 174 000 mètres cubes, pour le compte d'un armateur européen. La livraison des navires est prévue pour le premier semestre 2021.Résultat, le groupe spécialisé dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié dispose d'au moins deux ans de visibilité sur son activité.GTT est toujours valorisé par le bureau d'analyses sur la base d'un ratio valeur d'entreprise sur Ebitda de 12.Kepler Cheuvreux continue cependant à considérer son concurrent DSME comme une menace à moyen terme, et il pense que la dynamique commerciale devrait ralentir en 2019-20. Le broker juge par ailleurs que les projets américains de GNL ne seront probablement pas autorisés en raison de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Pour autant, l'analyste considère que le potentiel de repli du titre est limité, d'où son changement de recommandation.