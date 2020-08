GTT Gaztransport et Technigaz : Rapport financier semestriel 2020 - PDF (1Mo)

ACTIVITE DES FILIALES

Cryovision, filiale de GTT créée en 2012, offre des services innovants aux armateurs et aux opérateurs de navires. L'offre de Cryovision consiste en la commercialisation de Contrôles Non Destructifs des systèmes de confinement cryogénique à membranes GTT notamment par caméra thermique (TAMI) pendant les opérations commerciales des navires et par méthode d'Emission Acoustique en chantiers de réparation. Au cours du premier semestre 2020, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, l'activité de Cryovision a été ralentie avec des inspections TAMI réalisées sur 24 cuves, des tests d'émission acoustiques réalisés sur 4 cuves (contre respectivement 31 et 17 au premier semestre 2019).

GTT North America, créée en 2013, poursuit ses activités de développement commercial sur le continent américain. Elle a signé au premier semestre des contrats portant sur des études d'ingénierie, un contrat-cadre de prestations de services d'une durée de cinq ans avec l'armateur Excelerate Energy LP pour la maintenance et l'exploitation de neuf FSRUs. GTT North America a également commercialisé plusieurs contrats de formation réalisés par GTT Training.

GTT Training Ltd, filiale créée en 2014, a pris deux nouvelles commandes pour son logiciel de simulation (G-Sim). Tous les services de formation, y compris les cours sur simulateur, ont été modifiés pour être dispensés dans des formats "en ligne", ce qui permet de continuer à fournir les services de formation malgré les restrictions imposées par la pandémie. Une autre commande a également été reçue pour le développement d'un nouveau modèle pour un ferry propulsé au GNL.

Cryometrics, établie en novembre 2015, commercialise des services permettant d'améliorer la performance et la flexibilité opérationnelle des méthaniers.

LNG Advisor assure une transmission en temps réel, à bord et sur terre, de données fiabilisées relatives

la performance énergétique du navire. Sloshield, disponible depuis 2014, permet de monitorer en temps réel l'activité du sloshing dans les cuves de méthaniers ou FSRU.

GTT South East Asia (GTT SEA), filiale de GTT établie à Singapour depuis 2015, réalise des activités de promotion commerciale pour le compte du Groupe dans la région Asie-Pacifique.

La présence de GTT à Singapour permet une meilleure collaboration avec les acteurs de la région, en particulier dans des pays clés comme Singapour, l'Indonésie, la Malaisie et le Japon de par la présence d'acteurs majeurs et où les marchés du soutage GNL et les chaines GNL à petite échelle sont prometteurs. Le réseau de formation de GTT s'est étoffé mi-2020 par la signature d'un partenariat avec Wavelink Maritime Institute, ce qui offrira des formations aux opérations de transport et de soutage de GNL dans la région. L'armateur Japonais M.O.L. a un navire de soutage équipé de la technologie Mark III Flex en construction à Singapour, pour le compte de Pavilion Gas. La collaboration avec M.O.L. s'est poursuivie en 2020 par la commande chez DSME des 2 plus grands FSUs au monde et d'un nouveau FSRU de 263,000 m3. Au début de cette année, l'armateur « K » Line a commandé 2 navires de 79,960 m3 qui seront affrétés par la société pétrolière Malaisienne Petronas.

