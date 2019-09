GTT Gaztransport et Technigaz : a présenté ses innovations et avancées technologiques lors du salon Gastech 2019 à Houston

Données financières (EUR) CA 2019 276 M EBIT 2019 164 M Résultat net 2019 137 M Trésorerie 2019 193 M Rendement 2019 3,68% PER 2019 23,1x PER 2020 15,3x VE / CA2019 10,8x VE / CA2020 8,02x Capitalisation 3 183 M Graphique GTT - GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GTT - GAZTRANSPORT ET TECH Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 94,09 € Dernier Cours de Cloture 85,85 € Ecart / Objectif Haut 18,8% Ecart / Objectif Moyen 9,59% Ecart / Objectif Bas 2,04% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Chairman & Chief Executive Officer Chief Financial & Administration Officer Technical Director Director Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GTT - GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ 27.85% 3 502 ENBRIDGE INC 10.61% 71 587 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. 18.50% 63 788 TC ENERGY CORP 40.74% 48 257 KINDER MORGAN INC 36.02% 47 359 MPLX LP -0.79% 32 259