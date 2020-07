GTT Gaztransport et Technigaz : annonce une forte hausse de ses résultats au S1 et confirme ses objectifs annuels

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de membranes cryogéniques utilisées pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport & Technigaz (GTT) a confirmé mercredi ses objectifs pour l'année en cours, après une forte hausse de ses résultats au premier semestre.

"Dans un contexte de crise sanitaire et économique, le premier semestre 2020 a été caractérisé par une activité commerciale soutenue", a commenté Philippe Berterottière, le président-directeur général de GTT, cité dans un communiqué. "Au plan financier, le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 bénéficie du flux de commandes des deux dernières années et les résultats s'inscrivent en forte hausse", a ajouté le responsable.

"Ainsi, compte tenu du niveau élevé de notre carnet de commandes et des plannings de construction des navires, nous confirmons nos perspectives de chiffre d'affaires et d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) pour l'ensemble de l'exercice 2020", a souligné le PDG de GTT qui propose un acompte sur dividende de 2,50 euros.

Le groupe, dont les technologies équipent la majeure partie des méthaniers à l'échelle de la planète, a dégagé un résultat net de 115,52 millions d'euros sur les six premiers mois de 2020, contre 56,6 millions d'euros pour la période correspondante de 2019, tandis que son Ebitda a progressé de 92,7%, à 136,6 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 66,2%, à 203,8 millions d'euros, au premier semestre.

GTT, qui réalise 85% de son chiffre d'affaires en Corée du Sud et 10% en Chine, table toujours pour 2020 sur un chiffre d'affaires compris entre 375 millions et 405 millions d'euros et sur un Ebitda de 235 millions à 255 millions d'euros.

Pour le premier semestre, GTT a fait état de 18 commandes dont 12 méthaniers.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

(Valérie Venck a contribué à cet article)

COMMUNIQUES FINANCIERS DE GTT:

http://www.gtt.fr/fr/media-center/actualites/

