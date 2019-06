GTT Gaztransport et Technigaz : at Nor-Shipping in Oslo from June 4th to June 7th

Communiqué de presse

GTT participe au salon Nor-Shipping à Oslo du 4 au 7 juin

Paris - 3 juin 2019. GTT sera exposant au salon Nor-Shipping qui se déroulera du 4 au 7 juin 2019 à Oslo (Norvège). Lors de cet événement, qui se tient tous les deux ans et réunit les acteurs clés de l'industrie maritime, la société présentera aux visiteurs l'ensemble de ses solutions dédiées au transport et au stockage du GNL.

Pendant toute la durée du salon, les experts de GTT répondront aux questions liées aux nouveaux enjeux du secteur, notamment concernant l'utilisation du GNL comme carburant marin et la chaîne logistique associée, les services disponibles en matière de « smart shipping », ainsi que l'amélioration constante des systèmes de confinement pour le transport et le stockage de gaz liquéfiés.

Venez découvrir les technologies et services de GTT

Nor-Shipping Oslo, du 4 au 7 juin 2019. Stand B03-33

A propos de GTT

GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société d'ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du gaz naturel liquéfié (GNL). Depuis plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec l'ensemble des acteurs de l'industrie du gaz liquéfié : chantiers navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification. La société conçoit et commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l'utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu'une large gamme de services.

GTT est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

Plus d'informations sur www.gtt.fr.

Contact Relations Média :

press@gtt.fr/ +33 (0)1 30 23 42 26 - +33 (0)1 30 23 48 04

Contact Relations Investisseurs :

information-financiere@gtt.fr/+ 33 (0)1 30 23 20 87