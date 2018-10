GTT Gaztransport et Technigaz : confirme ses objectifs après un C.A. en hausse de 7,1% sur 9 mois

26 octobre (Reuters) - GTT (Gaztransport et Technigaz SA) a annoncé vendredi son chiffre d'affaires au 30 septembre :

* CHIFFRE D'AFFAIRES SUR 9 MOIS DE €184 MLNS, +7,1%

* CARNET DE COMMANDES DE 92 UNITÉS AU 30 SEPTEMBRE 2018

* GTT CONFIRME SES OBJECTIFS 2018 :

* - UN CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DANS UNE FOURCHETTE DE 235 À 250 MILLIONS D'EUROS,

* - UN OBJECTIF D'EBITDA CONSOLIDÉ DANS UNE FOURCHETTE DE 145 À 155 MILLIONS D'EUROS,

* - UN MONTANT DE DIVIDENDE, AU TITRE DE L'EXERCICE 2018, AU MOINS ÉQUIVALENT À CELUI VERSÉ AU TITRE DES EXERCICES 2015, 2016 ET 2017 ET, AU TITRE DE L'EXERCICE 2019, UN TAUX MINIMUM DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES DE 80% DU RÉSULTAT NET SOCIAL DISTRIBUABLE. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

