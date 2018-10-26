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GTT - GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ (GTT)
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GTT Gaztransport et Technigaz : confirme ses objectifs après un C.A. en hausse de 7,1% sur 9 mois

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26/10/2018 | 17:47

26 octobre (Reuters) - GTT (Gaztransport et Technigaz SA) a annoncé vendredi son chiffre d'affaires au 30 septembre :

* CHIFFRE D'AFFAIRES SUR 9 MOIS DE 184 MLNS, +7,1%

* CARNET DE COMMANDES DE 92 UNITÉS AU 30 SEPTEMBRE 2018

* GTT CONFIRME SES OBJECTIFS 2018 :

* - UN CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DANS UNE FOURCHETTE DE 235 À 250 MILLIONS D'EUROS,

* - UN OBJECTIF D'EBITDA CONSOLIDÉ DANS UNE FOURCHETTE DE 145 À 155 MILLIONS D'EUROS,

* - UN MONTANT DE DIVIDENDE, AU TITRE DE L'EXERCICE 2018, AU MOINS ÉQUIVALENT À CELUI VERSÉ AU TITRE DES EXERCICES 2015, 2016 ET 2017 ET, AU TITRE DE L'EXERCICE 2019, UN TAUX MINIMUM DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES DE 80% DU RÉSULTAT NET SOCIAL DISTRIBUABLE. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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Données financières (€)
CA 2018 246 M
EBIT 2018 152 M
Résultat net 2018 131 M
Trésorerie 2018 136 M
Rendement 2018 4,20%
PER 2018 17,78
PER 2019 19,38
VE / CA 2018 9,04x
VE / CA 2019 9,39x
Capitalisation 2 360 M
Graphique GTT - GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ
Durée : Période :
GTT - Gaztransport et Technigaz : Graphique analyse technique GTT - Gaztransport et Technigaz | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique GTT - GAZTRANSPORT ET TECH
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 7
Objectif de cours Moyen 63,5 €
Ecart / Objectif Moyen -0,21%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Philippe Berterottière Chairman & Chief Executive Officer
Marc Haestier Chief Financial Officer
Karim Chapot Technical Director
Michèle Azalbert Director
Christian Germa Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
GTT - GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ27.05%2 833
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.1.24%62 058
ENBRIDGE INC-16.25%55 586
KINDER MORGAN INC-8.25%39 591
TRANSCANADA CORPORATION-18.18%36 778
WILLIAMS COMPANIES-17.94%32 230
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