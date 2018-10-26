GTT Gaztransport et Technigaz : confirme ses objectifs après un C.A. en hausse de 7,1% sur 9 mois

26 octobre (Reuters) - GTT (Gaztransport et Technigaz SA)
a annoncé vendredi son chiffre d'affaires au 30
septembre :
* CHIFFRE D'AFFAIRES SUR 9 MOIS DE 184 MLNS, +7,1%
* CARNET DE COMMANDES DE 92 UNITÉS AU 30 SEPTEMBRE 2018
* GTT CONFIRME SES OBJECTIFS 2018 :
* - UN CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DANS UNE FOURCHETTE DE
235 À
250 MILLIONS D'EUROS,
* - UN OBJECTIF D'EBITDA CONSOLIDÉ DANS UNE FOURCHETTE DE
145 À
155 MILLIONS D'EUROS,
* - UN MONTANT DE DIVIDENDE, AU TITRE DE L'EXERCICE 2018, AU
MOINS
ÉQUIVALENT À CELUI VERSÉ AU TITRE DES EXERCICES 2015, 2016 ET
2017 ET, AU TITRE DE L'EXERCICE 2019, UN TAUX MINIMUM DE
DISTRIBUTION DE DIVIDENDES DE 80% DU RÉSULTAT NET SOCIAL
DISTRIBUABLE.
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(Rédaction de Paris)