GTT Gaztransport et Technigaz : dévoile sa raison d'être et l'inscrit dans ses statuts

GTT dévoile sa raison d'être et l'inscrit dans ses statuts

Paris - 16 juin 2020. Fruit d'un large travail collaboratif de plusieurs mois, associant ses parties prenantes, dont, au premier chef, l'ensemble de ses collaborateurs, la raison d'être de GTT a été approuvée à 99,99% par ses actionnaires lors de l'Assemblée générale du 2 juin dernier. Elle sera donc inscrite dans les statuts de la société.

Cette démarche ancre l'ambition à long terme de GTT de répondre aux enjeux de transition énergétique en développant des technologies toujours plus performantes d'un point de vue environnemental. Il s'agit d'une étape importante qui permet de réaffirmer les engagements de responsabilité sociale et environnementale inscrits dans l'ADN de la Société. Par la nature même de ses métiers, historiquement liés au GNL, GTT contribue activement, grâce à l'expertise de ses collaborateurs, au développement d'un monde maritime respectueux de l'environnement. Inventer des solutions plus sobres en énergie est aujourd'hui encore l'un des principaux enjeux de sa politique d'innovation.

Raison d'être de GTT

« Notre mission est de concevoir des solutions technologiques de pointe pour une meilleure performance énergétique. Nous mettons notre passion de l'innovation et notre excellence technique au service de nos clients, afin de répondre à leurs enjeux de transformation d'aujourd'hui et de demain.

Les collaboratrices et les collaborateurs de GTT sont au cœur de cette mission.

Engagés et solidaires, nous sommes déterminés à contribuer à la construction d'un monde durable. »

Philippe Berterottière, Président-directeur général de GTT, déclare « Notre ambition fondamentale est de concilier réussite technique, performance économique et efficacité environnementale. Définir notre rôle sociétal et environnemental ainsi que le sens que nous donnons à nos actions permet aux parties prenantes de GTT, en particulier nos salariés et nos actionnaires, d'être guidés par cette vision.»

