GTT Gaztransport et Technigaz : et Dongsung Finetec signent un accord de coopération

GTT et Dongsung Finetec signent un accord de coopération

Paris - 16 octobre 2018. A l'occasion du Business Leaders' Summit France-Corée se déroulant à Paris en présence de Monsieur Moon Jae-In, Président de la République de Corée et de Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie et des Finances en France, GTT et la société Dongsung

Finetec, spécialiste de l'isolation thermique, ont signé ce jour un protocole d'accord (Memorandum of

Understanding) en vue de commercialiser la solution LNG Brick® développée par GTT.

GTT et Dongsung Finetec souhaitent faire la promotion de la solution novatrice et prometteuse qu'est LNG Brick® pour l'utilisation du GNL comme carburant. La solution LNG Brick® sera construite par Dongsung Finetec et permettra l'équipement d'une large gamme de navires commerciaux tels que les porte-conteneurs, vraquiers et rouliers.

GTT et Dongsung Finetec partagent la même analyse des perspectives de développement du marché du GNL comme carburant marin. Avec l'entrée en vigueur en janvier 2020 du « Global Sulphur Cap » qui limite les émissions de soufre à 0,5% dans l'ensemble des mers du monde, et compte tenu des bons fondamentaux économiques du GNL, les deux acteurs considèrent le marché des navires propulsés au GNL comme très prometteur.

GTT a développé la technologie LNG Brick® en s'appuyant sur ses techniques de réservoirs intégrés et notamment sa technologie Mark III pour offrir à ce nouveau marché une solution économique et compétitive pour les réservoirs GNL de capacité inférieure à 3 000 m3. Dongsung Finetec s'est étroitement associée au processus d'industrialisation de cette technologie par la construction d'un prototype.

Lors de la signature, Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « C'est une excellente occasion pour GTT de participer au développement de l'utilisation du GNL comme carburant marin, et nous sommes heureux de le faire en partenariat avec Dongsung Finetec avec qui nous collaborons déjà depuis de nombreuses années sur le marché des méthaniers. »

Mr Ryu, Président-Directeur général de Dongsung Finetec, a commenté : « Il s'agit d'une avancée importante dans la matérialisation de la technologie LNG Brick® pour le marché du GNL comme carburant marin et nous sommes ravis de collaborer avec GTT, société française d'ingénierie, à cette nouvelle opportunité. »

A propos de GTT

GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société d'ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du gaz naturel liquéfié (GNL).

Depuis plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec l'ensemble des acteurs de l'industrie du gaz liquéfié : chantiers navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification. La société conçoit et commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l'utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu'une large gamme de services.

GTT est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

Plus d'information sur www.gtt.fr.

