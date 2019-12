GTT Gaztransport et Technigaz : et WISON ont signé un contrat de licence et d'assistance technique pour la construction de cuves à membranes

Communiqué de presse

GTT et WISON ont signé un contrat de licence et d'assistance technique

pour la construction de cuves à membranes

Paris - 3 décembre 2019. GTT a signé un contrat de licence et d'assistance technique (TALA) avec le chantier WISON Offshore & Marine (WOM) basé en Chine, pour l'équipement d'unités de production, de liquéfaction et de stockage de GNL (FLNG), d'unitésflottantes de stockage et de regazéification (FSRU), d'unités flottantes de stockage, de regazéification et de centrale électrique (FSRP), et des méthaniers, utilisant les systèmes de confinement à membranes de GTT.

WOM est un pionnier dans le domaine des unités flottantes de GNL en Chine, il s'agit du premier chantier au monde à avoir livré des unités « clés en main » de type FLNG et FSRU. WOM a obtenu sa licence de GTT après avoir mené avec succès un processus de certification qui a débuté en début d'année, comprenant la construction d'une maquette de la technologie Mark III.

Cet accord leur permet de poursuivre le développement de leur offre auprès des armateurs sur de nouveaux marchés, en particulier sur des solutions flottantes, tout en faisant progresser le développement du GNL comme carburant marin au sein de la chaine mondiale d'approvisionnement.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT a déclaré : « Nous sommes heureux de compter WISON parmi nos nouveaux partenaires. Nous sommes déterminés à développer et à construire ensemble de nouvelles infrastructures GNL qui pourront fournir des solutions innovantes au sein de chaine logistique du gaz. »

M. An Wenxin, Président et Directeur des opérations de WISON Offshore & Marine, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'avoir obtenu notre licence de GTT pour l'utilisation des technologies à membranes. Cela nous permettra de proposer plus activement des solutions GNL équipées avec les technologies de GTT en Chine, et répondre ainsi à la demande du marché.»

