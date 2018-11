GTT Gaztransport et Technigaz : notifié par Hyundai Heavy Industries pour la conception des cuves d’un nouveau méthanier pour l’armateur Thenamaris

Communiqué de presse

GTT notifié par Hyundai Heavy Industries pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour l'armateur Thenamaris

Paris - 13 novembre 2018. GTT a reçu une notification de commande du chantier coréen Hyundai Heavy Industries (HHI), portant sur la conception des cuves d'un nouveau méthanier d'une capacité de 174 000 m3, pour le compte de l'armateur grec Thenamaris.

GTT réalisera le design des cuves de cette unité, qui intégreront la solution de confinement à membranes Mark III Flex,une technologie éprouvée développée par GTT. La livraison du navire est prévue au premier trimestre 2021.

A propos de GTT

GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société d'ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du gaz naturel liquéfié (GNL).

Depuis plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec l'ensemble des acteurs de l'industrie du gaz liquéfié : chantiers navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification. La société conçoit et commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l'utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu'une large gamme de services.

GTT est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

Plus d'information sur www.gtt.fr.

Contact Relations Média : press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 42 26 - +33 (0)1 30 23 48 04

Contact Relations Investisseurs : information-financiere@gtt.fr / + 33 (0)1 30 23 20 87