GTT Gaztransport et Technigaz : présente ses dernières innovations technologiques et services associés lors du salon Gastech 2018 à Barcelone

GTT présente ses dernières innovations technologiques et services associés lors du salon Gastech 2018 à Barcelone

Paris - 14 septembre 2018. GTT participera à la 30e édition du salon Gastech, qui se déroule cette année du 17 au 20 septembre à Barcelone, en Espagne.

Lors de cet événement, qui réunit régulièrement les acteurs clés de l'industrie du gaz et plus largement du secteur de l'énergie, la société présentera aux visiteurs les projets qu'elle a concrétisé au cours de ces dernières années et présente ses dernières innovations technologiques dédiées au confinement de gaz liquéfié, parmi lesquelles la dernière évolution de sa technologie NO96, le système NO96 Flex, qui a récemment obtenu une approbation de principe émanant de la société de classification Bureau Veritas.

Pendant toute la durée du salon, les experts de GTT répondront aux questions liées aux nouveaux enjeux du secteur, notamment concernant l'utilisation du GNL comme carburant marin et la chaîne logistique associée, les services disponibles en matière de « smart shipping », sans oublier l'amélioration constante des systèmes de confinement pour le transport et le stockage de gaz liquéfiés.

Par ailleurs, quatre experts GTT prendrons la parole lors des conférences organisées dans le cadre du salon. Leurs sujets ont été sélectionnés parmi plus de 1 000 candidatures, par un comité de sélection composé de professionnels reconnus du secteur.

Venez découvrir les technologies et services de GTT

à Gastech, du 17 au 20 septembre 2018.

Stand E 116

Fira de Barcelona - Gran Via venue

Av. Joan Carles I, 64 / 08908 L'Hospitalet de Llobregat / Barcelona

A propos de GTT

GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société d'ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du gaz naturel liquéfié (GNL).

Depuis plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec l'ensemble des acteurs de l'industrie du gaz liquéfié : chantiers navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification. La société conçoit et commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l'utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu'une large gamme de services.

GTT est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

Plus d'information sur www.gtt.fr.

Contact Relations Média : press@gtt.fr / +33 (0)6 47 24 96 73 / +33 (0) 7 87 51 95 90 (Barcelone) - +33 (0)1 30 23 48 04 (Paris)

Contact Relations Investisseurs : information-financiere@gtt.fr / + 33 (0)1 30 23 20 87