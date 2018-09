GTT Gaztransport et Technigaz : reçoit une approbation de principe pour son nouveau système NO96 Flex

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de membranes cryogéniques utilisées pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport & Technigaz (GTT) a annoncé lundi avoir reçu un accord de principe de la part de la société de classification Bureau Veritas pour le développement d'un nouveau système de confinement de cargaison de la famille NO96, appelé NO96 Flex.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Ce nouveau système bénéficie à la fois des attributs de la technologie éprouvée NO96 et des avantages procurés par l'utilisation de panneaux en mousse.

-NO96 Flex conserve les principaux concepts de la technologie NO96 : les panneaux d'isolation sont fixés à la coque par des ancrages mécaniques et le principe de double membrane métallique est maintenu. Les principaux changements concernent la membrane primaire désormais conçue en acier inoxydable corrugué et non plus en Invar.

-L'intégration de panneaux en mousse isolants dans des systèmes NO96, initiée avec la technologie NO96 L-03, est augmentée pour bénéficier de l'amélioration continue de la performance thermique des mousses polyuréthanes. L'utilisation de mousse polyuréthane pour l'isolation primaire et secondaire du système NO96 Flex permet de réduire le taux d'évaporation à un niveau de 0,07%V par jour.

-La réalisation de la première maquette devrait commencer au premier trimestre 2020.

