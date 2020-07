GTT Gaztransport et Technigaz : signe un contrat-cadre de prestations de services avec Fleet Management

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié (GNL) Gaztransport et Technigaz (GTT) a annoncé jeudi avoir signé un contrat-cadre de prestations de services avec la société Fleet Management, basée à Hong Kong. "GTT assistera Fleet Management pour le suivi de construction, la maintenance et l'exploitation des navires sous gestion", a indiqué le groupe dans un communiqué. Cet accord prévoit une assistance technique pour les inspections, la maintenance, les réparations, les opérations et les services d'ingénierie ainsi qu'un accès à sa hotline d'urgence HEARS. Fleet Management supervise actuellement la construction de la nouvelle génération d'éthaniers de très grande capacité en Corée, a précisé GTT. Ces éthaniers seront livrés à partir d'octobre 2020 et seront équipés de la technologie Mark III développée par le groupe français. (echalmet@agefi.fr) ed: LBO

