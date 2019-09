GTT Gaztransport et Technigaz : signe un contrat portant sur trois terminaux GBS dans le cadre du projet Arctic LNG 2

Communiqué de presse

GTT signe un contrat portant sur trois terminaux GBS1

dans le cadre du projet Arctic LNG 2

Paris - 26 septembre 2019. GTT a signé un contrat avec la société SAREN BV (Joint-venture entre Renaissance Heavy Industries Russia et Saipem agissant sur le territoire Russe pour le compte de sa filiale à Murmansk) portant sur la conception et la construction de trois terminaux GBS (Gravity Based Structures) dédiés au projet Arctic LNG 2, pour le producteur de GNL russe PAO « NOVATEK». Le contrat concerne la conception, les études de construction et l'assistance technique pour les systèmes de confinement à membrane de GNL et d'éthane qui seront installés à l'intérieur des trois terminaux GBS.

Les deux premiers terminaux GBS seront équipés de deux cuves de GNL d'une capacité de 114 500 m3 et d'une cuve d'éthane de 980 m3. Le troisième terminal GBS sera équipé de deux cuves de GNL de 114 500 m3.

Les terminaux GBS, qui reposeront sur les fonds marins, seront composés d'un caisson en béton avec réservoirs de confinement à membrane équipés de la technologie GST® développée par GTT. Les unités seront construites en cale sèche chez NOVATEK-Murmansk LLC2. Elles seront ensuite remorquées et définitivement implantées en péninsule de Gydan dans la zone arctique russe.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Il s'agit du premier projet de développement de GBS pour GTT, nous sommes très confiants quant aux perspectives apportées par cette solution et sommes impatients de travailler sur ce projet avec nos partenaires expérimentés afin de pouvoir les accompagner relativement tôt et tout au long de la réalisation de ce projet pour Novatek et ses partenaires. »

