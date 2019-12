GTT Gaztransport et Technigaz : signe un contrat pour des cuves à membranes avec le chantier Wison en Chine

PARIS (Agefi-Dow Jones)--GTT a annoncé mardi la signature d'un contrat de licence et d'assistance technique (TALA) avec le chantier WISON Offshore & Marine (WOM) basé en Chine.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Le contrat porte sur l'équipement d'unités de production, de liquéfaction et de stockage de GNL (FLNG), d'unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU), d'unités flottantes de stockage, de regazéification et de centrale électrique (FSRP), et des méthaniers, utilisant les systèmes de confinement à membranes de GTT.

-WOM est un pionnier dans le domaine des unités flottantes de GNL en Chine, il s'agit du premier chantier au monde à avoir livré des unités "clés en main" de type FLNG et FSRU. WOM a obtenu sa licence de GTT après avoir mené avec succès un processus de certification qui a débuté en début d'année, comprenant la construction d'une maquette de la technologie Mark III.

-Cet accord permet à WOM de poursuivre le développement de son offre auprès des armateurs sur de nouveaux marchés, en particulier sur des solutions flottantes, tout en faisant progresser le développement du GNL comme carburant marin au sein de la chaine mondiale d'approvisionnement.

