GTT Gaztransport et Technigaz : vise une hausse de son Ebitda en 2020 après avoir dépassé ses objectifs en 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de membranes cryogéniques utilisées pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport & Technigaz (GTT) a annoncé jeudi viser une nouvelle hausse de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) et de son chiffre d'affaires en 2020 alors qu'il a dépassé ses objectifs en 2019.

Le groupe a souligné que l'épidémie de coronavirus pourrait occasionner "d'éventuels retards" dans la constructuction de ses navires.

Le groupe, dont les technologies équipent la majeure partie des méthaniers à l'échelle de la planète, a vu son Ebitda progresser de 3,3% en 2019, à 174,32 millions d'euros tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 17,2% à 288,22 millions d'euros.

Le groupe tablait sur Ebitda de 160 à 170 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires compris entre 260 et 280 millions d'euros.

Son résultat net est ressorti à 143,35 millions d'euros, en hausse de 0,4%.

Selon FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un résultat net de 136,9 millions d'euros, un Ebitda de 167,1 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 276,6 millions d'euros.

"Nous estimons que le chiffre d'affaires consolidé 2020 devrait se situer dans une fourchette de 375 à 405 millions d'euros, l'Ebitda consolidé dans une fourchette de 235 à 255 millions d'euros, et nous maintenons notre engagement à distribuer, pour les exercices 2020 et 2021, un minimum de 80% de notre résultat net", a commenté Philippe Berterottière, le président-directeur général de GTT, cité dans un communiqué.

GTT qui réalise 85% de son chiffre d'affaires en Corée du sud et 10% en Chine, a souligné que le risque principal lié au coronavirus consistait "en d'éventuels retards dans le calendrier de construction des navires, pouvant conduire à un décalage dans la reconnaissance du chiffre d'affaires d'un exercice à l'autre". "A la date du présent communiqué, GTT n'a pas constaté de retard dans le calendrier de construction des navires", a souligné le groupe.

"Les risques liés à l'impact de l'épidémie sur l'économie mondiale, et plus particulièrement sur la demande en GNL (gaz naturel liquéfié), restent à ce jour difficiles à apprécier", a poursuivi GTT. "Le groupe rappelle cependant que le marché du GNL est principalement fondé sur des financements et des perspectives de long terme", a ajouté GTT.

L'exercice 2019 a été marqué par des prises de commandes record, avec notamment 57 commandes de méthaniers.

Le conseil d'administration proposera lors de sa prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 3,25 euros pour 2019, contre 3,12 euros au titre de l'exercice précédent.

-Eric Chalmet, Agefi-DowJones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: TVA

