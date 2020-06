GTT : LCM reste prudent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a confirmé sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 59 euros sur GTT malgré une commande par la société HQC (China Huanqiu Contracting & Engineering) pour la conception de deux réservoirs de stockage terrestre à intégrité totale d'une capacité unitaire de 200 000 m3.Le broker reste prudent dans un contexte de fortes turbulences observées sur le marché et accentuées par Covid19 (capacités de stockage proches de la saturation en Asie et en Europe, prix du gaz historiquement bas, surcapacités de production) qui réduisent sensiblement l'appétit pour le risque d'investissement en nouvelles infrastructures (terminaux export notamment).