GTT : Oddo BHF reste très positif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon une source de marché, Oddo BHF a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 102 euros sur GTT malgré la baisse de 8,2% du chiffre d'affaires au premier trimestre. Le broker souligne que ce trimestre est peu significatif en raison d'un effet de base important. Il note que les chiffre d'affaires trimestriels présentent assez peu de sens compte tenu des différences de rythme de cadencement possible d’un trimestre à l’autre. Le bureau d'études continue de juger la valorisation actuelle modeste au regard des caractéristiques de la société à savoir une bonne visibilité.Il cite : une bonne visibilité, une profitabilité soutenue (60% de marge d'Ebitda et d'Ebit, ROE de 70/80%), une structure financière saine (forte génération de FCF).Par ailleurs, la prise en compte du potentiel issu du GNL Carburant permettrait de réviser en hausse d'environ 10% son objectif de cours.GTT reste dans sa liste Convictions midcaps pour le premier semestre 2019.