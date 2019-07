GTT : Résultats du premier semestre 2019 - Commandes record et perspectives de chiffre d'affaires et de résultat revues à la hausse

Résultats du premier semestre 2019

Commandes record et perspectives de chiffre d’affaires et de résultat revues à la hausse

Chiffres-clés du premier semestre 2019

Chiffre d’affaires : 122,6 M€ et EBITDA : 70,9 M€

Activité principale : 26 commandes de méthaniers

GNL Carburant : 7 nouvelles commandes

Acompte sur dividende de 1,50 euro par action

Faits marquants

Excellente tenue du marché du GNL

Poursuite du développement du GNL carburant 1

Effort soutenu en R&D

Perspectives 2019

Objectifs de chiffre d’affaires et d’EBITDA revus à la hausse

Paris – le 25 juillet 2019. Gaztransport & Technigaz (GTT), société d’ingénierie spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport maritime et le stockage de gaz liquéfié, annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre 2019.

Commentant ces résultats, Philippe Berterottière, Président-directeur général de GTT, a déclaré : « Le premier semestre 2019 a été caractérisé par une activité commerciale intense et des prises de commandes de méthaniers qui restent à des niveaux record. Dans le domaine du GNL carburant, l’attrait des armateurs pour les technologies à membranes de GTT se confirme, avec les commandes récentes de l’armateur Hapag Lloyd pour la conversion d’un de ses porte-conteneurs et de 5 nouveaux porte-conteneurs géants de la part d’un armateur européen.

Au plan financier, le chiffre d’affaires s’inscrit en légère baisse au 1er semestre 2019. Toutefois, l’afflux de commandes des 24 derniers mois commence à porter ses fruits et, du premier au deuxième trimestre 2019, le chiffre d’affaires progresse de 8,2%. En termes de résultats, si le premier semestre 2019 est en retrait par rapport à l’an passé en raison des moyens techniques et humains mis en œuvre, GTT bénéficiera plus largement de l’augmentation de l’activité dès le second semestre 2019. Ainsi, compte tenu du niveau élevé de notre carnet de commandes et des plannings de construction des navires, nous révisons à la hausse nos perspectives de chiffre d’affaires et d’EBITDA pour l’ensemble de l’exercice 2019. Nous proposons également un acompte sur dividende de 1,50 euro, en hausse de 12,8% par rapport à l’année dernière.»

Evolution des activités

- Des commandes de méthaniers record

Au cours du premier semestre 2019, l’activité commerciale de GTT a été marquée par de nombreux succès, en particulier dans le domaine des méthaniers. Avec 26 commandes de méthaniers enregistrées au cours du premier semestre 2019, l’activité commerciale principale de GTT se situe à un niveau particulièrement élevé. Les méthaniers seront tous équipés des technologies récentes de GTT (Mark III Flex+, Mark III Flex et NO96 GW). Leur livraison interviendra entre fin 2020 et fin 2022.

A cela s’ajoutent 2 commandes de méthaniers enregistrées entre le 1er et le 25 juillet 2019 auprès des chantiers HHI et HSHI.

- GNL carburant : nombreux succès commerciaux

GTT a reçu en mars 2019 une commande du chantier Sembcorp Marine, portant sur la conception des cuves d’un navire avitailleur de GNL pour le compte de l’armateur Indah Singa Maritime Pte Ltd, filiale de Mitsui OSK Lines (MOL). GTT réalisera le design des cuves de ce navire, qui intégrera la solution de confinement à membranes Mark III Flex. Le navire offrira une capacité de 12 000 m 3 .

. GTT a reçu en avril 2019 une commande du chantier naval chinois Hudong-Zhonghua, pour la conception d’un réservoir GNL dans le cadre de la conversion d’un navire porte-conteneur de très grande capacité pour le compte de l’armateur allemand Hapag Lloyd. Le réservoir GNL de 6 500 m 3 offrira une utilisation optimale de l’espace pour le stockage du carburant.

offrira une utilisation optimale de l’espace pour le stockage du carburant. GTT a reçu en juin 2019, une commande du chantier naval chinois Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. pour la conception des réservoirs GNL de cinq nouveaux porte-conteneurs géants pour le compte d’un armateur européen. D’une capacité de 14 000 m3 chacun, les réservoirs de GNL seront équipés de la technologie Mark III Flex développée par GTT.

Carnet de commandes

Depuis le 1er janvier 2019, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, qui comptait alors 97 unités, a évolué de la façon suivante :

14 livraisons de méthaniers

2 livraisons de FSRU

26 commandes de méthaniers

Au 30 juin 2019, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 107 unités, dont :

95 méthaniers

7 FSRU

2 FLNG

3 réservoirs terrestres

En ce qui concerne le GNL carburant, avec 7 commandes supplémentaires au 1er semestre, le nombre de navires en commande au 30 juin 2019 s’élève à 18 unités.

Evolution du chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2019

(en milliers d'euros) S1 2018 S1 2019 Chiffre d'affaires 127 245 122 637 Dont redevances (constructions neuves) 120 433 115 715 Dont services 6 812 6 922

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2019 s’élève à 122,6 M€, en baisse de 3,6 % par rapport au premier semestre 2018. A noter cependant que, du premier au second trimestre 2019, le chiffre d’affaires progresse de 8,2%.

Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 115,7 M€, en diminution de 3,9 %. Les redevances des méthaniers baissent de 8,9 % à 95,6 M€, et celles des FSRU de 10,8 % à 12,7 M€. Le chiffre d’affaires du premier semestre 2019 ne bénéficie pas pleinement de l’afflux de commandes débuté au cours du second semestre 2017, alors que celui du premier semestre 2018 reposait essentiellement sur des commandes antérieures à 2016. Toutefois, comme le montre le tableau ci-dessous, on constate une progression significative des redevances de méthaniers et de FSRU d’un trimestre à l’autre :



(en milliers d'euros) T1 2019 T2 2019 Variation % Méthaniers 46 215 49 410 +6,9% FSRU 5 234 7 475 +42,8%

Les autres redevances sont en progression. Elles proviennent notamment des FLNG pour 2,5 M€ (+154,4%) et du GNL carburant pour 3,1 M€.

Le chiffre d’affaires lié aux services a progressé de 1,6% sur les six premiers mois. L’activité Services a en effet bénéficié au cours du 1er semestre d’une assez bonne performance de ses activités de maintenance et d’intervention sur les navires en opération et, dans une moindre mesure, de la contribution d’Ascenz.

Analyse du compte de résultat consolidé du premier semestre 2019

Compte de résultat consolidé résumé

(en milliers d'euros, sauf résultat par action) S1 2018 S1 2019 Chiffre d'affaires 127 245 122 637 Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA2) 84 152 70 855 Marge d’EBITDA (sur chiffre d’affaires, %) 66,1% 57,8% Résultat opérationnel (EBIT3) 82 407 68 871 Marge d’EBIT (sur chiffre d’affaires, %) 64,8% 56,2% Résultat net 75 725 56 603 Marge nette (sur chiffre d’affaires, %) 59,5% 46,2% Résultat net par action4 (en euros) 2,04 1,53

Le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA) a atteint 70,9 M€ au premier semestre 2019, en baisse de 15,8% par rapport au premier semestre 2018. La marge d’EBITDA sur chiffre d’affaires passe de 66,1% au premier semestre 2018 à 57,8% au premier semestre 2019, principalement du fait de la hausse des charges externes (5,7 M€), et en particulier de l’augmentation des frais de R&D et de sous-traitance liés à l’augmentation de l’activité. Les charges de personnel progressent également de 4,7%, en en raison notamment de l’évolution des effectifs. Autant d’éléments qui avaient été annoncés par le Groupe.

Le résultat opérationnel s’est établi à 68,9 M€ au premier semestre 2019 contre 82,4 M€ au premier semestre 2018, soit une diminution de 16,4%.

Le résultat net passe de 75,7 M€ au premier semestre 2018 à 56,6 M€ au premier semestre 2019 et la marge nette de 59,5% à 46,2%. La diminution du résultat net s’explique notamment par un effet de base au premier semestre 2018. Une réclamation introduite par GTT S.A. au titre de l’annulation de la taxe de 3% sur les dividendes avait en effet conduit à une baisse exceptionnelle de l’impôt sur les résultats l’année dernière.

Autres données financières consolidées

(en milliers d'euros) S1 2018 S1 2019 Dépenses d’investissements

(acquisitions d’immobilisations) (1 380) (3 108) Dividendes payés (49 270) (66 275) Situation de trésorerie 125 273 155 616

Au 30 juin 2019, le Groupe disposait d’une situation de trésorerie nette positive de 155,6 M€.

Perspectives 2019

Le Groupe dispose d’une visibilité sur son chiffre d’affaires redevances5 à horizon 2022 grâce à notamment au carnet de commandes de son activité principale à fin juin 2019. Celui-ci correspond à un chiffre d’affaires de 713 M€ sur la période 2019-20226 (257 millions d’euros en 20196, 333 millions d’euros en 2020, 114 M€ en 2021 et 9 millions en 2022).

Compte tenu du niveau de son carnet de commandes et en l’absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT relève ses objectifs de chiffre d’affaires et d’EBITDA pour l’exercice 2019, soit :

un chiffre d’affaires consolidé 2019 dans une fourchette de de 260 à 280 M€ (contre 255 à 270 M€ précédemment),

un EBITDA consolidé 2019 dans une fourchette de 160 à 170 M€ (contre 150 à 160 M€ précédemment),

Par ailleurs, le Groupe confirme sa politique de distribution de dividende soit, au titre des exercices 2019 et 2020, un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.

Acompte sur dividende

Le Conseil d’Administration du 25 juillet 2019 a décidé la distribution d’un acompte sur dividende de 1,50 euro par action au titre de l’exercice 2019, payable en numéraire selon le calendrier suivant :

25 septembre 2019 : date de détachement du dividende

27 septembre 2019 : date de paiement

Présentation des résultats du premier semestre 2019

Philippe Berterottière, Président-Directeur général, et Marc Haestier, Directeur administratif et financier, commenteront les résultats de GTT et répondront aux questions de la communauté financière à l’occasion d’une conférence téléphonique en anglais qui se tiendra vendredi 26 juillet 2019, à 8h30, heure de Paris.

Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 1 76 70 07 94

Royaume-Uni : +44 207 192 8000

Etats-Unis : +1 631 510 7495

Code de confirmation : 6485755

Cette conférence téléphonique sera également retransmise en direct sur le site Internet de GTT ( www.gtt.fr ) en mode écoute seulement (webcast). Le document de présentation sera disponible sur le site internet.

Agenda financier

Paiement d’un acompte sur dividende de 1,50 euro par action pour l’exercice 2019 : le 27 septembre 2019

Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019 : le 17 octobre 2019 (après clôture)

A propos de GTT

GTT (Gaztransport & Technigaz) est un groupe d'ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Depuis plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec l'ensemble des acteurs de l'industrie du gaz liquéfié (chantiers navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification). La société conçoit et commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l'utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu'une large gamme de services.

GTT est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

Contact Relations Investisseurs

information-financiere@gtt.fr / +33 1 30 23 20 87

Contact Presse :

press@gtt.fr / +33 1 30 23 42 26

Pour plus d’information, consulter le site www.gtt.fr , et en particulier la présentation mise en ligne à l’occasion de la conférence téléphonique du 26 juillet 2019.

Avertissement important

Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risques » du document de référence de GTT déposé auprès de l’AMF le 30 avril 2019, et du rapport financier semestriel mis à disposition le 25 juillet 2019. L’attention des investisseurs et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur GTT.

Annexes (états financiers consolidés – IFRS 15)

Annexe 1 : Bilan consolidé

En milliers d'euros 31 décembre 2018 30 juin 2019 Immobilisations incorporelles 2 457 2 641 Goodwill 4 291 4 291 Immobilisations corporelles 16 634 17 568 Actifs financiers non courants 3 158 5 006 Impôts différés actifs 3 049 1 832 Actifs non courants 29 590 31 338 Stocks 7 394 9 164 Clients 96 006 97 590 Créances d’impôts exigibles 34 079 28 734 Autres actifs courants 6 556 10 903 Actifs financiers courants 16 9 Trésorerie et équivalents 173 179 155 616 Actifs courants 317 229 302 016 TOTAL DE L'ACTIF 346 819 333 354 En milliers d'euros 31 décembre 2018 30 juin 2019 Capital 371 371 Primes liées au capital 2 932 2 932 Actions auto détenues -1 529 (244) Réserves 34 852 110 983 Résultat net 142 798 56 603 Capitaux propres, part du Groupe 179 424 170 645 Capitaux propres, part revenant aux intérêts non contrôlés 17 18 Capitaux propres d’ensemble 179 441 170 663 Provisions - part non courante 4 075 3 942 Passifs financiers - part non courante 2 100 2 101 Impôts différés passifs 210 124 Passifs non courants 6 385 6 167 Provisions – part courante 3 372 1 426 Fournisseurs 11 483 13 210 Dettes d’impôts exigibles 6 988 2 522 Passifs financiers courants 337 124 Autres passifs courants 138 813 139 242 Passifs courants 160 993 156 524 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 346 819 333 354





Annexe 2 : Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros S1 2018 S1 2019 Produits des activités ordinaires 127 245 122 637 Achats consommés (1 321) (2 627) Charges externes (18 193) (23 932) Charges de personnel (23 732) (24 859) Impôts et taxes (2 460) (2 575) Dotations nettes aux amortissements et provisions (1 366) (1 943) Autres produits et charges opérationnels 2 380 2 281 Dépréciations suite aux tests de valeur (145) (111) Résultat opérationnel 82 407 68 870 Résultat financier 131 1 Résultat avant impôt 82 537 68 871 Impôts sur les résultats (6 812) (12 267) Résultat net 75 725 56 603 Résultat net de base par action (en euros) 2,04 1,53 Résultat net dilué par action (en euros) 2,04 1,52 En milliers d'euros S1 2018 S1 2019 Résultat net 75 725 56 603 Eléments non recyclables en résultat Gains et pertes actuariels Montant brut 70 (624) Impôts différés (10) 92 Montant net d'impôt 60 (532) Eléments recyclables en résultat Ecarts de conversion 105 27 Total des autres éléments du résultat global 165 (505) Résultat global 75 889 56 098





Annexe 3 : Flux de trésorerie consolidés

(En milliers d'euros) S1 2018 S1 2019 Résultat du Groupe 75 725 56 603 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie : Dotations (Reprises) amortissements, provisions, dépréciations 1 610 (723) Valeur nette comptable des immobilisations corporelles et incorporelles cédées - - Charges (Produits) financiers (131) (1) Charge (Produit) d'impôt de l'exercice 6 812 12 267 Paiements par remise d'actions 172 822 Marge brute d'autofinancement 84 189 68 969 Impôt de l'exercice décaissé (16 722) (10 170) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : - Stocks et encours 75 (1 770) - Créances clients et comptes rattachés 8 177 (1 585) - Dettes fournisseurs et comptes rattachés (2 009) 1 719 - Autres actifs et passifs opérationnels 11 431 (3 911) Flux net de trésorerie généré par l'activité (Total I) 85 142 53 252 Opérations d'investissement Acquisition d'immobilisations (1 380) (3 108) Cession d'immobilisations - - Prise de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie acquis (8 929) (0) Investissements financiers (2 853) (1 839) Cessions d'actifs financiers 2 842 28 Actions auto détenues 10 582 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (Total II) (10 310) (4 338) Opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires (49 270) (66 275) Remboursement de dettes financières (224) (46) Augmentation de dettes financières 28 3 Intérêts décaissés (26) (25) Intérêts reçus 68 124 Variation des concours bancaires (261) (172) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

(Total III) (49 686) (66 390) Incidence des variations de cours des devises (Total IV) 237 (88) Variation de trésorerie (I+II+III+IV) 25 383 (17 564) Trésorerie d'ouverture 99 890 173 179 Trésorerie de clôture 125 273 155 616 Variation de trésorerie 25 383 (17 564)

Annexe 4 : Répartition du chiffre d’affaires consolidé

En milliers d'euros S1 2018 S1 2019 Chiffre d'affaires 127 245 122 637 dont redevances (sur nouvelles constructions) 120 433 115 715 dont méthaniers 104 939 95 625 dont FSRU 14 254 12 709 dont FLNG 1 001 2 546 dont réservoirs terrestres - 1 355 dont barges 239 349 dont GNL carburant 0 3 131 dont services 6 812 6 922

Annexe 5 : Estimation de commandes à 10 ans

En unités Estimations commandes * Méthaniers / éthaniers 280-310** FSRU 30-40 FLNG >5 Réservoirs terrestres et sous-marins (GBS) 10-15

*Période 2019-2028. La Société rappelle que le nombre de nouvelles commandes peut faire l’objet de fortes variations d’un trimestre à l’autre, voire d’une année sur l’autre, sans pour autant que soient remis en cause les fondamentaux sur lesquels repose son modèle économique.

** Inclut le marché de renouvellement







1 Solutions destinées à l’utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires.

2 L’EBITDA correspond à l’EBIT hors amortissements et dépréciations des actifs immobilisés.

3 EBIT signifie « Earnings Before Interest and Tax ».

4 Pour le premier semestre 2019, le résultat net par action a été calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation (hors actions auto-détenues), soit 37 061 663 actions.

5 Redevances tirées de l’activité principale, c’est-à-dire hors GNL carburant et hors services.Dont 111 millions d’euros comptabilisés au premier semestre 2019.

6 Dont 111 millions d’euros comptabilisés au premier semestre 2019.





Pièce jointe