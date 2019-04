Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT a reçu une notification de commande du chantier naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding, pour la conception d’un réservoir GNL dans le cadre de la conversion du MV SAJIR, un porte-conteneur de très grande capacité 15 000 EVP pour le compte de l’armateur Hapag Lloyd. Le projet de conversion du navire a été réalisé en collaboration avec l’architecte naval basé à Hambourg Technolog, le fournisseur de solutions maritimes MAN Energy Solution et sa filiale MAN Cryo.Le design du projet repose sur l'utilisation d'une structure de type exosquelette, approuvée par DNV-GL en 2017. La structure, pré-équipée du système d'isolation cryogénique Mark III développé par GTT, sera installée et intégrée dans une soute à conteneurs du navire actuel.En utilisant la structure du navire comme support, cette solution d'exosquelette permettra de réduire le poids du réservoir et de raccourcir le temps de conversion du navire." Ce réservoir GNL de 6 500 mètres cubes offrira une utilisation optimale de l'espace pour le stockage du carburant ", explique GTT.La conversion du navire devrait s'achever au cours du premier semestre 2020.