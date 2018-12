GTT : a reçu une nouvelle commande

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT a reçu une commande d'un chantier coréen portant sur la conception des cuves GNL de deux nouveaux méthaniers, d'une capacité de 174 000 m3, pour le compte d'un armateur asiatique. Les livraisons des navires sont prévues au cours du premier et second semestre 2021. Le système de confinement à membranes Mark III Flex de GTT a été retenu pour le design des cuves.Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : " Nous sommes ravis de recevoir cette nouvelle notification qui porte à 50 le nombre de navires commandés cette année, regroupant 48 méthaniers et 2 unités flottantes de stockage et de regazéification. "Le nom de l'armateur et du chantier sont confidentiels.