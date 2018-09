GTT : annonce sa présence au salon Gastech 2018

14/09/2018 | 14:21

GTT communique ce jour sur sa présence lors de la 30e édition du salon Gastech, un événement qui réunit les acteurs clés de l'industrie du gaz et de l'énergie d'une manière générale.



Ce salon se déroulera du 17 au 20 septembre, à Barcelone.



'Lors de cet événement, la société présentera aux visiteurs les projets qu'elle a concrétisé au cours de ces dernières années et ses dernières innovations technologiques dédiées au confinement de gaz liquéfié, parmi lesquelles la dernière évolution de sa technologie NO96, le système NO96 Flex, qui a récemment obtenu une approbation de principe émanant de la société de classification Bureau Veritas', explique GTT.



Quatre experts GTT prendront par ailleurs la parole lors des conférences organisées pendant le salon.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.