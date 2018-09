GTT : au plus haut après une grosse commande

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hier certains investisseurs ont eu le nez creux. GTT a clôturé en hausse de 4,24% quelques minutes avant que le spécialiste de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport du gaz naturel liquéfié (GNL) n'annonce une commande majeure. Une bonne nouvelle qui permet au titre de garder sa belle dynamique. Il bondit de 5% à 61,95 euros après avoir atteint 62,60 euros, soit à quelques centimes de son record de 62,63 euros atteint en juin 2015.GTT a reçu une commande de la part du chantier coréen Hyundai Heavy Industries (HHI) portant sur la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers construits pour le compte de l'armateur grec Capital Gas Carriers.La technologie Mark III Flex de GTT a été retenue pour l'équipement des cuves GNL de ces quatre méthaniers qui offriront chacun une capacité de 174 000 m3. La livraison de ces navires devrait s'échelonner entre fin 2020 et mi 2021.Le PDG de GTT, Philippe Berterottière, a déclaré : " Nous sommes heureux du partenariat d'excellence développé avec HHI depuis de nombreuses années. Cette nouvelle commande constitue un projet de grande ampleur auquel nous sommes fiers de participer. Nous sommes également très heureux d'accompagner Capital Gas Carriers pour son entrée dans le monde du GNL. "Dans le sillage de cette annonce, Kepler Chevreux a relevé son objectif de cours sur la valeur de 42 à 46 euros tout en réitérant sa recommandation Réduire.Le broker salue la nouvelle commande, la trentième, qui permet d'ores et déjà au groupe de dépasser ses prévisions annuelles grâce à un environnement commercial meilleur que prévu.En conséquence, il a relevé son objectif de commandes 2018 de 29 à 49 unités et révisé à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires 2019 et 2020 de 10% et 19%.Pour autant, le bureau d'études reste prudent en raison notamment de la concurrence du coréen DSME, l'un de ses principaux clients et qui développe sa propre technologie depuis le début de l'année.