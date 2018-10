GTT : avance de 4%, porté par un analyste

29/10/2018 | 16:30

Le titre GTT s'affiche en nette hausse ce jour à Paris, gagnant près de 4% à une heure de la clôture, sur fond de commentaires positifs formulés par un analyste et de perspectives positives.



Oddo BHF annonce en effet revoir à la hausse son objectif de cours, motivé par des entrées de commandes soutenues, des objectifs 2018 confirmés et des objectifs 2019 en hausse pour le groupe spécialisé dans la fabrication de systèmes de confinement pour le stockage et le transport en mer de gaz naturel liquéfié.



La cible de l'analyste passe ainsi de 60 à 70 euros, avec une recommandation 'achat' réaffirmée.



'Nous tablons sur un CA 2019 de 247 ME (+2% vs 2018) et sur un EBITDA de 154,6 ME (+2,6% YoY), révisé en hausse de 14%, soit une marge d'EBITDA de 62,5% (+30pb). Cette dynamique se poursuivra en 2020 avec le plein impact des commandes soit un CA proche de 270 ME (+8% YoY) et un EBITDA de 169 ME (+9,4% YoY, marge de 63,2%, +70pb)', retient Oddo BHF.





