GTT : commande de la part du CERN

06/09/2018 | 14:01

GTT indique avoir reçu une commande de la part du Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) pour la conception du système de confinement d'un réservoir terrestre de 12.500 m3 destiné à contenir de l'argon liquide à des fins expérimentales.



'Le projet scientifique a pour objectif d'étudier la physique des neutrinos, constituants fondamentaux de la matière et des forces qui agissent entre eux', précise la société d'ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes.



Dans ce cadre, le réservoir doté du système de confinement à membranes GTT, servira à accueillir l'argon liquide nécessaire à l'expérience. Il sera installé à 1.500 m sous terre dans l'Etat américain du Dakota du Sud et sa construction débutera début 2020.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.