GTT : confirme ses objectifs 2018

26/10/2018 | 18:06

GTT annonce ce vendredi soir que son chiffre d'affaires sur 9 mois s'élève à 183,65 millions d'euros, en hausse de 7,1% par rapport au chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 201.



Le chiffre d'affaires lié aux nouvelles constructions s'établit à 173,03 millions d'euros, en hausse également de 7,1%.



Le chiffre d'affaires lié aux services s'établit pour sa part à 10,62 millions d'euros, en hausse de 6,6% par rapport aux 9 premiers mois de 2017.



'La Société confirme ses objectifs pour l'exercice 2018, soit un chiffre d'affaires consolidé 2018 dans une fourchette de 235 à 250 millions d'euros, un objectif d'EBITDA consolidé 2018 dans une fourchette de 145 à 155 millions d'euros, un montant de dividende, au titre de l'exercice 2018, au moins équivalent à celui versé au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 et, au titre de l'exercice 2019, un taux minimum de distribution de dividendes de 80% du résultat net social distribuable', indique GTT.





