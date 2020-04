GTT : confirme ses objectifs 2020 après un très bon début d'année

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT abandonne 1,3% à 68,50 euros malgré la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel très solide et la confirmation de ses objectifs annuels, un exploit en ces temps tourmentés. Le titre est sans doute pénalisé par la perspective d'un ralentissement de la demande au cours des prochaines années dans le sillage de la faiblesse attendue des besoins énergétiques. Ce matin, AlphaValue a relevé sa prévision de bénéfice par action 2020 de 7,34% à 5,41 euros mais abaissé sa prévision 2021 de 24% à 4,20 euros. Le bureau d'études continue de conseiller de Réduire le titre en portefeuille.GTT a publié un chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2020 de 102,5 millions d'euros, en hausse de 74%.L'activité liée aux constructions neuves s'élève à 99,4 millions d'euros (+80%), dont 86,9 millions (+88%) de redevances des méthaniers et 9,4 millions (+80%) de celle de FSRU. Les autres redevances proviennent notamment du GNL carburant pour 1,7 millions d'euros (+5 %) et des GBS pour 0,5 millions. Le chiffre d'affaires lié aux services s'établit à 3 millions, en baisse de 14 % par rapport au premier trimestre 2019 en raison du coronavirus.En l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, le groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2020 de chiffre d'affaires consolidé dans une fourchette de 375 à 405 millions d'euros, d'un Ebitda consolidé dans une fourchette de 235 à 255 millions d'euros, et d'un dividende, au titre des exercices 2020 et 20215, correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.