GTT : croissance de 8,7% du CA à neuf mois

18/10/2019 | 10:24

GTT (Gaztransport & Technigaz) affiche un chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2019 de 199,7 millions d'euros, en progression de 8,7% en comparaison annuelle, dont un CA lié aux constructions neuves de 188,9 millions, en hausse de 9,2%.



Compte tenu du niveau de son carnet de commandes et en l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, il confirme viser pour 2019, un chiffre d'affaires dans une fourchette de de 260 à 280 millions d'euros et un EBITDA entre 160 et 170 millions.



Par ailleurs, le spécialiste des systèmes de confinement à membranes confirme sa politique de distribution de dividende soit, au titre des exercices 2019 et 2020, un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.