GTT : deux nouvelles commandes de SHI et HSHI

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT a reçu fin septembre deux commandes de la part des chantiers navals coréens Samsung Heavy Industries (SHI) et Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers. Les deux navires offriront une capacité de 174 000 m3. GTT réalisera le design des cuves, qui intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT.Le premier méthanier sera construit sur le chantier de SHI pour le compte de l'armateur japonais NYK et sa livraison interviendra au troisième trimestre 2021.Quant au second méthanier, il sera construit sur le chantier de HSHI pour le compte d'un armateur asiatique dont le nom est confidentiel à ce stade. La livraison de ce navire est prévue à la fin du quatrième trimestre 2021.