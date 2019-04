GTT : en chute après son point d'activité trimestriel

17/04/2019 | 15:49

GTT lâche 4,2% et figure en queue du SBF120, au lendemain de la présentation par la société d'ingénierie d'un chiffre d'affaires de 58,9 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2019, en baisse de 8,2% en comparaison annuelle.



En l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, le spécialiste des systèmes de confinement à membranes a confirmé ses objectifs pour 2019, dont un chiffre d'affaires entre 255 à 270 millions d'euros et un EBITDA entre 150 et 160 millions.



Rappelant toutefois que les comptes trimestriels présentent 'assez peu de sens' dans le cas de cette entreprise, compte-tenu des différences de cadencement possible d'un trimestre à l'autre, Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et sa cible de 102 euros.



