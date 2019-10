GTT : en hausse après un chiffre d'affaires neuf mois solide

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT progresse de 0,9% à 86,85 euros après la publication d'un chiffre d'affaires neuf mois en hausse de 8,7% à 199,7 millions d'euros. La société d'ingénierie navale a précisé que ses ventes avaient grimpé de plus de 20% entre le deuxième et le troisième trimestre 2019. Compte tenu du niveau de son carnet de commandes et en l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT a confirmé ses objectifs de chiffre d'affaires et d'Ebitda pour l'exercice 2019. Le groupe table sur un chiffre d'affaires dans une fourchette de de 260 à 280 millions.L'Ebitda est attendu entre 160 à 170 millions.Par ailleurs, GTT a confirmé sa politique de distribution de dividende soit, au titre des exercices 2019 et 2020, un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.