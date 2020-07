GTT : en hausse, un broker en fait l'un de ses favoris

06/07/2020 | 12:16

Le titre du groupe GTT avance ce lundi de +3,6%, porté par l'analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'Achat' sur le titre du groupe GTT, évoquant un 'essai transformé' au sujet des commandes pour 5 méthaniers brise-glace.



Oddo BHF place ainsi le titre dans ses 'Convictions Midcap S2 2020'.



'Notre argumentaire d'investissement est largement conforté alors que la récente dynamique des nouvelles commandes permet d'être rassuré à plus court terme. La valorisation demeure modeste sur la base de nos estimations 2021 (12.5x en VE/EBITDA), le modèle du groupe est extrêmement résilient avec une structure financière saine (excess cash). La bonne publication attendue du CA S1 + les récentes commandes améliorent le newsflow et confortent notre opinion Achat', explique le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 85 euros, pour un potentiel de +21%.



