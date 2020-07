GTT : en tête du SBF 120 après une nouvelle commande

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT bondit de plus de 6% à 72,2 euros. Les investisseurs saluent la commande par le chantier naval sud-coréen DSME de 2 unités flottantes de stockage de GNL (FSU) d'une capacité unitaire de 361 000 mètres cubes, un record, pour le compte de la société russe GTLK. Leur livraison est prévue fin 2022. Dans une note publiée ce matin, LCM révèle s'attendre à des redevances à hauteur de 28 millions d'euros étalées sur 2021 et 2022.Cette commande entre dans le cadre du projet Arctic LNG 2 situé dans la péninsule de Gydan en Russie avec un premier cargo attendu pour 2023.Le FSU commandées seront positionnées au large de Mourmansk et de la péninsule du Kamchatka et seront utilisées pour le transbordement du GNL entre les méthaniers brise-glace en provenance du terminal de liquéfaction de Gydan et les méthaniers conventionnels qui alimenteront par la suite les zones de destinations finales.LCM a relevé son objectif de cours sur GTT de 59 à 60 euros mais confirmé sa recommandation Vendre dans le sillage de cette annonce. Le broker a relevé ses estimations de bénéfice par action 2021 de 5% et 2022 de 8%.