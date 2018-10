GTT : et Dongsung Finetec signent un accord de coopération

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT et la société Dongsung Finetec, spécialiste de l'isolation thermique, ont signé ce jour un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) en vue de commercialiser la solution LNG Brick développée par GTT. GTT et Dongsung Finetec souhaitent faire la promotion de la solution novatrice et prometteuse qu'est LNG Brick pour l'utilisation du GNL comme carburant. La solution LNG Brick sera construite par Dongsung Finetec et permettra l'équipement d'une large gamme de navires commerciaux tels que les porte-conteneurs, vraquiers et rouliers.GTT et Dongsung Finetec partagent la même analyse des perspectives de développement du marché du GNL comme carburant marin.Avec l'entrée en vigueur en janvier 2020 du " Global Sulphur Cap " qui limite les émissions de soufre à 0,5% dans l'ensemble des mers du monde, et compte tenu des bons fondamentaux économiques du GNL, les deux acteurs considèrent le marché des navires propulsés au GNL comme très prometteur.GTT a développé la technologie LNG Brick en s'appuyant sur ses techniques de réservoirs intégrés et notamment sa technologie Mark III pour offrir à ce nouveau marché une solution économique et compétitive pour les réservoirs GNL de capacité inférieure à 3 000 m3. Dongsung Finetec s'est étroitement associée au processus d'industrialisation de cette technologie par la construction d'un prototype.Lors de la signature, Philippe Berterottière, PDG de GTT, a déclaré : " C'est une excellente occasion pour GTT de participer au développement de l'utilisation du GNL comme carburant marin, et nous sommes heureux de le faire en partenariat avec Dongsung Finetec avec qui nous collaborons déjà depuis de nombreuses années sur le marché des méthaniers. "