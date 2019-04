GTT : le point trimestriel sanctionné après un beau parcours

17/04/2019 | 16:35

L'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120, l'action GTT, le spécialiste des systèmes de stockage de GNL, chute de plus de 4% à la Bourse de Paris après la publication d'un point d'activité trimestriel marqué notamment par un recul du chiffre d'affaires. Le titre s'éloigne ainsi du record absolu d'un peu plus de 90 euros touché au début du mois. Mais il prend toujours près de 70% sur un an, et la visibilité reste élevée.



Qu'a donc annoncé ce bureau d'études spécialisé dans la conception de systèmes de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL), dont il est le leader mondial ? Qu'après une légère hausse en 2018 (+ 2,2%, à 246 millions), ses facturations avaient reculé de plus de 8% entre janvier et mars (T1) 2019, à 58,9 millions d'euros, ce qui concerne notamment le coeur de métier, les cuves pour méthaniers (- 15,3% à 46,2 millions).



Rappelons que la base de comparaison n'était pas favorable, le CA ayant augmenté de plus de 12% au T1 2018. Le PDG, Philippe Berterottière, explique que 'le chiffre d'affaires ne bénéficie pas encore pleinement de l'afflux de commandes de 2018 et s'inscrit en baisse au 1er trimestre 2019 par rapport à celui de la même période l'an passé, lequel reposait sur des commandes plus anciennes'.



Mais il ajoute que 'compte tenu du niveau élevé de notre carnet de commandes et des plannings de construction des navires', les prévisions, qui en 2019 augurent notamment d'un CA de 255 à 270 millions, sont confirmées.



Par ailleurs, un bureau d'études, Société générale, n'est plus d'avis d'acheter le titre, mais seulement de le conserver, en visant 95 euros. Ce qui peut peser.



Cela étant, on observera que le nombre de commandes en carnet continue de se reprendre, comme tel est le cas depuis près d'un an maintenant : tombé à 83 unités fin mars 2018, le carnet se regarnit puisqu'un an plus tard, il compte 101 entrées, son niveau le plus élevé depuis le T3 2016. Bref, la visibilité de GTT se dégage.



Toujours à l'achat sur le dossier, Oddo BHF, qui vise 102 euros, estime d'ailleurs que ce trimestre est 'peu significatif'. Et les analystes d'ajouter : 'la valorisation actuelle demeure modeste (...) au regard des caractéristiques de la société à savoir une bonne visibilité, une profitabilité soutenue (60% de marge d'EBITDA et d'EBIT, ROE de 70/80%), (et) une structure financière saine'.



