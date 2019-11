GTT : noue un accord de coopération en Chine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l'occasion de la visite du Président français Emmanuel Macron en Chine, à Pékin, en présence du Président chinois Xi Jinping, GTT et l'entreprise publique Beijing Enterprises Group (BEG) ont signé un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) relatif à l'évaluation de la technologie de confinement à membranes pour les réservoirs de stockage terrestres de gaz naturel liquéfié (GNL) par sa filiale Beijing Gas Group Co. Ltd (BGG).Cet accord pourrait conduire à la construction d'un certain nombre de réservoirs terrestres d'une capacité supérieure à 220 000 m3 dans le cadre du projet Tianjin Nangang LNG.A l'issue de la cérémonie de signature, Philippe Berterottière, PDG de GTT, s'est exprimé : "Nous sommes ravis de démarrer une nouvelle collaboration avec Beijing Enterprises Group relative à l'utilisation de la technologie à membranes pour les réservoirs de stockage terrestres de GNL. Cela renforce notre partenariat de long terme avec la Chine".