GTT : nouvelle commande d'un chantier coréen

27/11/2018 | 08:40

GTT indique avoir reçu une nouvelle commande de la part d'un chantier coréen portant sur des cuves d'un nouveau méthanier d'une capacité de 174.000 m3, construit pour le compte d'un armateur européen et dont la livraison est prévue au premier trimestre 2021.



'Les cuves GNL du navire seront équipées de la solution de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie éprouvée développée par GTT. Le nom de l'armateur et du chantier sont confidentiels', précise la société d'ingénierie.



