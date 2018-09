GTT : pénalisé par une dégradation de broker

19/09/2018 | 10:21

En baisse d'environ 4% ce matin dans un marché parisien en légère hausse, l'action GTT souffrait de la dégradation du titre par un bureau d'études, Portzamparc. Précédemment d'avis de 'conserver' la ligne, les analystes sont passés à 'alléger', leur objectif de cours demeurant fixé à 61,5 euros.



Dans une note, les spécialistes des 'smidcaps' parisiennes évoquent 'la forte hausse du titre' (+ 46% environ en un an), et estiment que les ratios de valorisation sont désormais 'trop élevés', avec des PER 2018 et 2020 estimés à respectivement 19,7 et 28,4 fois.



D'autant que les spécialistes anticipent un recul de 1% du CA en 2019, avant une nouvelle contraction de 17% en 2020.







