GTT : presque toutes les résolutions adoptées en AG

27/05/2019 | 08:52

GTT (Gaztransport & Technigaz) indique que son assemblée générale mixte des actionnaires a adopté toutes les résolutions soumises, à l'exception de celle relative à l'autorisation d'attribution gratuite d'actions en faveur de salariés et mandataires sociaux.



Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes de l'exercice 2018 et décidé le versement d'un dividende de 3,12 euros par action, étant précisé qu'un acompte sur dividende de 1,33 euro avait été mis en paiement le 28 septembre 2018.



L'assemblée générale a également renouvelé le mandat de Christian Germa, de Michèle Azalbert, de Cécile Prévieu et nommé Judith Hartmann en remplacement de Didier Holleaux, en qualité d'administrateurs.



