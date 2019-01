GTT : prime exceptionnelle aux salariés en février

16/01/2019 | 11:26

Dans le cadre du dispositif annoncé par le Président de la République en décembre 2018, GTT (Gaztransport & Technigaz) annonce avoir décidé de verser en février prochain, une prime exceptionnelle de 1.000 euros à tous ses collaborateurs.



Cette prime exonérée de charges sociales et fiscales, dans les conditions prévues par la loi, complète la politique de rémunération qui inclut notamment des augmentations annuelles de ses salariés, ainsi qu'un système d'intéressement et de participation.



