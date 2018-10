GTT : protocole d'accord avec Dongsung Finetec pour LNG Brick

17/10/2018 | 09:04

GTT et Dongsung Finetec, spécialiste de l'isolation thermique, indiquent avoir signé un protocole d'accord (memorandum of understanding) en vue de commercialiser la solution LNG Brick développée par le groupe d'ingénierie français.



Conçue pour l'utilisation du GNL comme carburant, LNG Brick sera construite par Dongsung Finetec et permettra l'équipement d'une large gamme de navires commerciaux tels que les porte-conteneurs, vraquiers et rouliers.



GTT a développé cette technologie en s'appuyant sur ses techniques de réservoirs intégrés et notamment sa technologie Mark III pour offrir une solution économique et compétitive pour les réservoirs GNL de capacité inférieure à 3.000 m3.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.