GTT : quatrième déposant de brevets chez les ETI en 2018

12/04/2019

GTT indique se positionner à la quatrième place au classement des principales ETI (Entreprises de taille intermédiaire) déposantes de brevets à l'INPI pour l'année 2018 avec 19 demandes de brevets pour l'année écoulée.



L'Institut National de la Propriété Industrielle établit le palmarès des principaux déposants de brevets selon le nombre de demandes de brevets publiées en 2018. Les résultats ont été consolidés par groupe en identifiant et regroupant leurs filiales.



Les dix premières ETI déposantes de brevets à l'INPI en 2018 cumulent 185 demandes de brevets. Ces entreprises couvrent des secteurs d'activités très larges, allant de l'équipement automobile à la cosmétique, en passant par l'agriculture et l'électronique.



