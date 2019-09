GTT reçoit des commandes de HHI et SHI pour les cuves de six éthaniers

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport et Technigaz (GTT) a annoncé mardi avoir été choisi par les chantiers navals coréens Hyundai Heavy Industries (HHI) et Samsung Heavy Industries (SHI) pour la conception des cuves de six éthaniers pour le compte de la société chinoise Zhejiang Satellite Petrochemical. La livraison des navires est prévue à partir du quatrième trimestre 2020. Ces éthaniers de grande capacité (VLEC) de seconde génération seront "les plus grands jamais construits au niveau mondial", a indiqué GTT. Les cuves permettront un usage multi-gaz, et offrent la possibilité de contenir du gaz naturel liquéfié sans conversion des cuves. (adore@agefi.fr) ed: ECH

