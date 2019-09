GTT reçoit des commandes pour la conception des cuves de huit nouveaux méthaniers

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport et Technigaz (GTT) a annoncé mercredi avoir reçu plusieurs commandes portant sur la conception des cuves de huit nouveaux méthaniers. Sept de ces méthaniers seront construits par le chantier coréen Samsung Heavy Industries (SHI) pour le compte de trois armateurs basés en Amérique, en Océanie et aux Bermudes, a indiqué le groupe dans un communiqué. "La technologie Mark III Flex de GTT a été retenue pour l'équipement des cuves GNL de six des méthaniers commandés par SHI et la technologie Mark III Flex+ pour le septième", a précisé GTT. Les navires offriront chacun une capacité de 174.000 m3. Leurs livraisons devraient s'échelonner entre fin 2021 et fin 2022. "Les informations concernant le huitième méthanier sont, à ce stade, confidentielles", a ajouté le groupe. (echalmet@agefi.fr). ed: JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire